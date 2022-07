R-9 marca a rodada com goleada no Futsal

Data de Publicação: 17 de junho de 2019

PRINCIPAL – 2ª DIVISÃO – A terceira rodada, realizada no domingo, 16, teve como destaque a goleada do R-9: 7 a 2 no Perimetral. O Suorimé deu de 6 a 4 no Oeste Ham e o Ariston marcou os primeiros pontos na tabela: 4 a 1 no Bate Fácil. O Audax, que vinha de duas derrotas, nessa rodada bateu o Boemia por 6 a 3. O Sem Futuro mantém a liderança: 3 a 1 no Esmagapato. Impacto e Muvuca ficaram no 2 a 2.

A próxima rodada está agendada para o dia 30, domingo, no Senninha, a partir das 8 horas: Impacto x União Quarenta, Muvuca x Esmagapato, Boemia x SemFuturo, Oeste Ham x Vila Cretti, Suorime x Ariston e Perimetral x Bate Fácil.