Ex-aluno do Jepoe consegue primeiro emprego pelo programa Jovem Cidadão em Carapicuíba

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 19 de junho de 2019

Por ser minha primeira entrevista de emprego achei que eu não teria chance, coloquei nas mãos de Deus. Foi quando me chamaram para uma segunda entrevista, eu e mais uma pessoa. Depois de dois dias a loja me ligou, disse que eu seria contratado. Não aguentei, chorei de emoção e abracei minha mãe”, conta Rian Oliveira da Silva, de 17 anos, estagiário na loja Pimentinha.

O emprego no comércio de roupas infantis surgiu através do programa social ‘Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho’, que oferece oportunidades de estágio remunerado a estudantes do ensino médio público estadual, por meio de parceria com empresas privadas e entidades. Mas o pontapé inicial para que Rian buscasse a inserção no mercado de trabalho foi o programa Jepoe (Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual).

O adolescente foi um dos mil carapicuibanos contemplados pelo Jepoe. Desde então, as possibilidades de Rian, que sempre sonhou em trabalhar para ajudar os pais e conquistar sua independência financeira, se expandiram. “Sempre quis ter um emprego por causa do exemplo da minha mãe. Ela tem muita experiência profissional, porque trabalha desde os 12 anos de idade”, explica Rian.

Fábia Adriana de Oliveira, mãe do Rian, conta que sempre incentivou o filho a estudar para ter uma profissão e um bom emprego. “Quando soubemos da oportunidade no Jepoe percebi que era a chance dele aprender e se qualificar para um primeiro emprego”. No programa, o estudante realizou cursos profissionalizantes e de formação cidadã, além de atividades comunitárias na Prefeitura de Carapicuíba, com bolsa-auxílio de R$ 500, vale-transporte e uniforme. “O Jepoe abriu a mente dele para novas perspectivas, além de prepará-lo para o primeiro emprego do Jovem Cidadão”, explica Fábia.

Rian trabalha seis horas por dia como estagiário, organizando os produtos do estoque, estuda o último ano do ensino médio e ainda é voluntário numa entidade social. Patrícia Silva, gerente da Pimentinha, avalia o funcionário como dedicado e proativo. “Ele está sempre disposto a ajudar e aprender, é um ótimo garoto”.

Os passos para Rian alcançar seus objetivos já estão sendo trilhados, com o auxílio de programas de orientação e oportunidades aos jovens oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho de Carapicuíba. “Os cursos hoje em dia estão muito caros, e as oportunidades de emprego difíceis para quem não tem experiência, por isso, o Jepoe e o Jovem Cidadão foram muito importantes para meu desenvolvimento. Meu sonho é fazer parte da polícia federal e aos poucos sei que vou conseguir”.

Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho

Localizado no Ganha Tempo (Plaza shopping Carapicuíba), o programa busca ingressar jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho, através de estágio em empresas da iniciativa privada ou entidades sociais. Atualmente, Carapicuíba possui 18 empresas cadastradas e atende também os jovens e empresários de Osasco. Para cadastro de jovens e empresas, acesse o site www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br.