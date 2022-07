Vacinação contra a gripe está disponível para toda a população

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de junho de 2019

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe, para toda a população. O objetivo da campanha é reduzir a circulação do vírus, evitando possíveis casos de complicações da doença como pneumonia, por exemplo. A dose protege contra três variações do vírus, inclusive o H1N1.

Em Carapicuíba, todas as unidades de saúde básica (UBS e USF) – exceto a USF Vila Dirce – estão realizando a vacinação. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O munícipe deve levar o cartão SUS, carteira de vacinação e cartão do pré-natal, para as mulheres grávidas.

Nas primeiras fases da campanha, as doses eram destinadas somente a grupos restritos, como gestantes, crianças, idosos e mulheres no período pós-parto. “É muito importante que essas pessoas também busquem uma unidade de saúde para se vacinar, pois a complicação da gripe pode ser fatal para elas. Além do mais, a vacina melhora a qualidade de vida de toda a população”, avalia a secretária de saúde.