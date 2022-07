Prefeitura de Carapicuíba realiza ‘Dia da Saúde’ para pessoas em situação de rua

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de junho de 2019

Saúde é para todos. Foi pensando assim que a Prefeitura de Carapicuíba, por meio de parceria entre as Secretarias de Assistência Social e Saúde realizou, na última quarta-feira (12), o Dia da Saúde no Centro POP – equipamento de assistência a pessoas em situação de rua.

Equipes das secretarias envolvidas realizaram diversos atendimentos de saúde, como clínica geral, psicologia, psiquiatria, enfermagem, odontologia, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, e emissão de cartão SUS, tudo com os devidos encaminhamentos médicos. O projeto social ‘Barbeiros do Bem’ levou serviços de estética, incluindo corte de barba e cabelo, esmaltação de unhas e escova.

O objetivo do governo municipal é levar atendimentos de saúde aos moradores em situação de rua periodicamente, a fim de facilitar o acesso ao SUS, garantindo o acompanhamento médico dessas pessoas. “O trabalho do Centro Pop funciona como um ponto de encontro e referência para pessoas que utilizam as ruas como moradia. Eles sabem que aqui encontram apoio e serviços para melhorar sua qualidade de vida”, explica a secretária de assistência social Simone Fernandes Teixeira.

Centro Pop

O Centro Pop é uma unidade pública de referência para pessoas em situação de rua. A unidade de Carapicuíba oferece espaço e itens para higiene pessoal, vale alimentação no Bom Prato, provisão de documentos, doação de roupas e calçados, além promover a ressocialização e encaminhamentos médicos necessários. O Centro POP está localizado junto à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, na Av. Celeste, 180 – Centro. O local pode ser usado como endereço de referência do usuário.