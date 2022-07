Prefeitura entrega revitalização da Praça Jeca Tatu

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de junho de 2019

Após mais uma obra de melhoria para Carapicuíba, a Prefeitura, na última quarta-feira, 19, entregou a revitalização da Praça Jeca Tatu, localizada na avenida Amazonas, Cohab II.

O local foi completamente revitalizado, com novas luminárias, gramado, brinquedos totalmente revitalizados e nova grade de proteção. Agora a diversão está liberada para todas as crianças.

Responsabilidade de todos

É importante ressaltar que o munícipe deve colaborar com o bom estado do local. Segundo a lei nº 3519/18, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a multa. A penalidade varia de acordo com a quantidade de material despejado e pode chegar até R$ 9.000,00.

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP Denúncia Lixo 97434-8101.