Programa Prefeitura no seu Bairro atende o Santo Estevão

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 25 de junho de 2019

A próxima edição do programa Prefeitura no Seu Bairro beneficia a região do Santo Estevão, e está agendada para a quinta-feira, 27, na rua Renascença.

Trata-se de uma forma de facilitar o acesso do cidadão a serviços como cadastro para o Bolsa Família e Renda Cidadã, além do Cartão de Monitoramento. O programa envolve ainda coleta de lixo eletrônico e pilhas, cadastro para plantio de árvores e tratamento de plantas doentes, emissão de Carteira de Trabalho, cadastro no Balcão de Emprego e Banco do Povo. As equipes da Secretaria de Saúde se empenham na emissão do Cartão SUS, medição de pressão arterial, pesagem de crianças e vacinação. Outros serviços oferecidos são emissão da segunda via do IPTU ou da certidão de valor venal e orientações para abertura de empresa.

Programa Prefeitura no seu Bairro: nesta quinta-feira, 27, das 13 às 17 horas, na rua Renascença.