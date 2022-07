Fim de semana agitado no gramado e no salão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de junho de 2019

As competições municipais prometem emoção nesse fim de semana. No Niterói tem decisões dos Veteranos e semifinais da Copa dos Campeões. E sábado tem largada da Taça de Prata. No futsal tem rodada da Segundona e categorias menores.

DECISÕES NO NITERÓI – O domingo, 30, é de definições. Logo às 9 horas, Paulistano e Palmeirinha decidem o título do Veterano 2ª Divisão. Em seguida, às 10h30, Bola Branca e Brasinha fazem a final do Veterano 1ª Divisão. E a partir do meio dia tem a semifinal da Copa dos Campeões: Vasco x Palmeirinha e Camaleão x Gopiúva.

TAÇA DE PRATA – Com largada no sábado, 29, a Taça de Prata soma 16 equipes, divididas em duas chaves e classificando as quatro melhores de cada para a segunda fase.

Chave A – Renegados, Muleques da Vila, São Gonçalo, Vasco da Gama, Juventus do Ariston, São Bento, União Total e Arsenal do Morro.

Chave B – LS Ariston, Gopiuva, XV de Novembro, Furacão, Garotos do Morro, Simplicidade, Bola Branca e Família.

Sábado, 29, tem duas partidas no Niterói, a partir das 13h45: Vasco x Renegados e Garotos do Morro x Gopiuva. No domingo, 30, no Inac, a partir das 10h30: Juventus Ariston x Muleques da Vila, Arsenal do Morro x União Total e Furacão x LS Ariston. Simultaneamente, no Planalto: Simplicidade x XV de Novembro, São Bento x São Gonçalo e Família x Bola Branca.

No salão seguem as competições municipais, com rodadas da Segundona e categorias menores. Todas as partidas acontecem no Senninha.

A Segundona tem a quarta rodada da primeira fase no domingo, 30, a partir das 8 horas: Impacto x União Quarenta, Muvuca x Esmagapato, AD Boemia x Sem Futuro, Oeste Ham x Vila Cretti, Suorime x Ariston e Perimetral x Bate Fácil.

Os menores jogam no sábado, 29, com rodada da categoria Sub 16. As partidas começam às 14h20: Projeto ABC x Paulista, Real Atletick x Marilia e FDS 12 x América JRS.