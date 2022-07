Prefeitura publica edital de notificação e lançamento da taxa de licença de localização e funcionamento

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 27 de junho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital de notificação e lançamento da taxa de licença de localização e funcionamento e ISSQN fixo de 2019.

Por meio do edital, a Secretaria de Receita e Rendas notifica todos os proprietários de comércios, indústrias, prestadores de serviços e demais contribuintes inscritos no município de Carapicuíba, o lançamento da taxa de licença de localização e funcionamento de 2019, que compõe as taxas de: licença, horário especial, publicidade, remoção de lixo, de uso do solo e ISSQN fixo, com vencimentos nas datas estabelecidas no CATRIM (Calendário de Recolhimento dos Tributos do Município de Carapicuíba), Decreto 4.859/2018, alterado pelo Decreto n° 4.884/2019.

Os carnês da taxa de licença de 2019 serão entregues a partir do dia 28 de junho. Os contribuintes que não receberem o carnê até o dia 5 de julho poderão retirar a segunda via no site do município ou comparecer à Secretaria de Receita e Rendas, localizada à Rua Célio Meucci, 64, Vila Caldas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h30.