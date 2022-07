Vacinação contra a febre amarela acontece neste sábado nos parques de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 27 de junho de 2019

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou neste mês de junho campanha de vacinação contra a febre amarela. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal em São Paulo, que atualmente é de 71,6%. Neste sábado (29) acontece o Dia D de vacinação em diversos municípios, inclusive em Carapicuíba.

Os moradores que ainda não tomaram a vacina poderão se imunizar em três pontos da cidade. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão aplicando as doses nos parques Gabriel Chucre, Planalto e Aldeia, no período das 8h às 16 horas. Os munícipes devem levar o cartão SUS e a carteira de vacinação.

A vacina contra a febre amarela também está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (exceto a UFS Vila Dirce) de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas.