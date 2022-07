Carapicuíba mantém programa de Atendimento Educacional Especializado

Data de Publicação: 27 de junho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba mantém, através da Secretaria de Educação, o programa de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Alunos das mais variadas deficiências psicopedagógicas ou motora são atendidos por professores especialistas, com o intuito de promover o desenvolvimento acadêmico e social das crianças, além da inclusão no ambiente escolar.

Atualmente, o AEE atende cerca de 240 crianças e jovens de toda rede municipal de ensino, elaborando recursos pedagógicos e de acessibilidade que melhorem o cotidiano dos alunos, eliminando as barreiras e dando autonomia para sua plena participação na escola e fora dela. O programa trabalha ainda a conscientização e a vivencia dos demais sobre as diferentes deficiências.

Com atividades lúdicas, como exercícios de escrita, tarefas para coordenação motora, jogos e um atendimento humanizado, os profissionais estimulam os pequenos, aperfeiçoando suas habilidades intelectuais e físicas. Numa ação conjunta com a sala de aula regular, os estudantes também recebem atendimento no contra-turno.

Segundo Aline Egrey, mãe da aluna Gabrielly Egrey (8 anos), que possui a síndrome de Drave, o desenvolvimento e a socialização da filha foram notados desde o início da educação especializada. “Eu acho o programa fundamental, porque foi através do AEE dentro da escola que pude notar o progresso da minha filha. Ela tem aprendido muito com a ajuda dos profissionais”, ressaltou.

“Minha filha não fala, a síndrome gera dificuldades no aprendizado, além da complexidade para se alimentar, mas pelo programa da Prefeitura ela tem apresentado grandes evoluções e ainda consegue manter uma rotina saudável, afinal a escola fornece até a alimentação especial preparada especificamente pra ela”, lembra Aline.

Vale ressaltar que, o serviço se estende às crianças que estão afastadas da sala de aula. No Hospital Geral de Carapicuíba os professores do AEE dão continuidade na orientação do ensino básico, possibilitando assim, que tenham o tratamento médico e mantenham o aprendizado tradicional.

Capacitações

Mensalmente, no Centro de Formação de Professores, os profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE) participam de reuniões e treinamentos, com o objetivo de aperfeiçoar e discutir técnicas que auxiliem na qualidade da formação dos alunos com deficiência.