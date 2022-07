Palmeirinha e Gopiuva decidem o título

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 1 de julho de 2019

Palmeirinha e Gopiuva são os finalistas da Copa dos Campeões. E foi dada a largada na Taça de Prata.

COPA DOS CAMPEÕES – Domingo, 30, no Niterói, teve definições na competição. Vasco e Palmeirinha empataram em 1 a 1. Nos pênaltis, a equipe alviverde levou a melhor: 4 a 3. Já o Gopiuva carimbou passaporte com um 3 a 0 no Camaleão.

Gopiuva e Palmeirinha decidem o título da competição em partida agendada para o domingo, 7, às 10h30, no Niterói.

TAÇA DE PRATA – Sábado, 29, teve largada na Taça de Prata. A competição soma 16 equipes, divididas em duas chaves e classificando as quatro melhores de cada para a segunda fase.

Chave A – Renegados, Muleques da Vila, São Gonçalo, Vasco da Gama, Juventus do Ariston, São Bento, União Total e Arsenal do Morro.

Chave B – LS Ariston, Gopiuva, XV de Novembro, Furacão, Garotos do Morro, Simplicidade, Bola Branca e Família.

No sábado, 29, no Niterói, o Garotos do Morro derrotou o Gopiuva por 2 a 1. Vasco e Renegados empataram em 1 a 1. No domingo, 30, no Inac, o Juventus Ariston bateu o Muleques da Vila por 4 a 2, mesmo resultado da vitória do Arsenal do Morro, em cima do União Total. O LS Ariston passou pelo Furacão: 2 a 1. No Planalto, o São Bento largou com vitória: 2 a 0 no São Gonçalo. O XV de Novembro venceu o Simplicidade pela contagem mínima. Outra equipe que estreou com vitória foi o Família: 1 a 0 no Bola Branca.

A segunda rodada está agendada para o próximo fim de semana. Sábado tem uma única partida no Niterói, às 14h30: LS Ariston x Gopiuva. As outras partidas acontecem no domingo, 7. No Niterói, às 9 horas: XV de Novembro x Furacão. No Inac, às 10h30, 12 e 13h30: Bola Branca x Simplicidade, Família x Garotos do Morro e São Gonçalo x Vasco da Gama. Simultaneamente, no Planalto: Renegados x Muleques da Vila, União Total x São Bento e Arsenal do Morro x Juventus.