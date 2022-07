Prefeitura forma primeira turma no curso de Modelagem e Costura de Lingerie

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 1 de julho de 2019

Em solenidade realizada no Centro Público de Economia Solidária, na última sexta-feira, 28, a Prefeitura de Carapicuíba formou a primeira turma do curso gratuito de Modelagem e Costura de Lingerie. São 53 alunas beneficiadas nessa ação de geração de renda. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, em parceria com o Governo Federal.

Marialda Rodrigues da Silva, uma das 53 formandas, estava animada: “gostei muito do curso e da professora. E vou investir, pra vender mesmo”, garantiu.

A Prefeitura de Carapicuíba oferece diversos cursos de geração de renda. Interessados podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, pelos telefones 4167-6303 e 4167-6222, ou a Secretaria de Assistência Social: 4164-1624 e 4184-1217.