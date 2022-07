Alunos das escolinhas de esportes realizam visita ao Museu do Futebol

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de julho de 2019

Em parceria com o Museu do Futebol, a Prefeitura de Carapicuíba proporciona uma experiência única aos alunos das escolinhas de esporte da cidade. Neste mês de férias eles estão realizando passeio gratuito ao museu.

Cerca de 700 crianças e adolescentes estão seguindo o cronograma de visitas durante o mês de julho e tendo a oportunidade de conhecer a história do esporte mais popular do planeta. São alunos do futsal, futebol, ballet, jazz, vôlei, iniciação esportiva, basquete, handebol e iniciação IPD.

Inaugurado em 29 de setembro de 2008, o Museu do Futebol é um dos mais visitados do país e está localizado dentro do tradicional Estádio Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu. As exposições narram a história do futebol usando imagens, vídeos e áudios que remetem as torcidas nas arquibancadas, de forma interativa e emocionante.

Escolinhas de Esportes

Investir no potencial esportivo de munícipes, essa é a determinação da Prefeitura de Carapicuíba com as Escolinhas de Esportes. As atividades envolvem crianças, jovens e adultos, nas mais diversas modalidades.