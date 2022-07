Prefeitura convoca bolsistas aprovados no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 2 de julho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba convoca os aprovados no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego para comparecer com os documentos necessários, até sexta-feira, dia 5, no Departamento de Recursos Humanos.

O endereço é Av. Presidente Vargas, 280, Vila Caldas. Os aprovados devem comparecer das 9 às 16 horas.