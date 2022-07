Em dois anos, Prefeitura abriu mais de 3 mil vagas nas creches de Carapicuíba

Data de Publicação: 4 de julho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba tem a educação de qualidade entre as prioridades, por isso, entregou novas escolas, está reformando as existentes e já abriu mais de 3.300 vagas nas creches do município, entre unidades próprias e conveniadas. As inscrições são abertas semestralmente, nos meses de março e setembro.

Todo esse trabalho proporciona educação infantil de qualidade e cuidado com as crianças carapicuibanas. “A escola é excelente, gosto como as professoras cuidam da minha filha, de apenas 1 ano de idade. Já presenciei a merenda servida para as crianças e a alimentação é de qualidade. A Emei é bem limpinha, as crianças dormem nos pequenos colchões, todas bonitinhas. Só tenho a agradecer a inauguração desta creche no meu bairro”, conta Genilda Pereira, moradora da Vila Menck.

Além de todos os benefícios apontados pela mãe Genilda, as novas escolas possuem pátio coberto, playground, jardim, sanitários acessíveis, fraldários, solário, cozinha, salas de aulas, salas de atividades multiuso, salas de professores, administração, refeitório, todas as áreas com completa acessibilidade.

Segurança dos pequenos também é tratada com seriedade pela gestão Marcos Neves. A Prefeitura instalou câmeras em todas as escolas. A Central de Videomonitoramento encontra-se no Centro de Formação dos Professores, equipamento inaugurado pela atual administração.

Reforma nas escolas

O Programa Construindo o Futuro entregou revitalizações completas das escolas Nai Molina do Amaral (Jd. Planalto), Tico Tico (Cohab V), Cidade Ariston (Ariston) e a nova Emei Deolinda Trimboli Novello (Vila Sul Americana). Em ritmos acelerados, novas reformas serão entregues para a população, as unidades Miguel Costa Junior e Carmelinda passam pela etapa final de obras. Em fase intermediária, as escolas Paraíso, Peter Pan e Vó Tonha recebem as equipes. Todas as melhorias também proporcionaram aumento de vagas nas creches e pré-escolas.

Novas unidades

Após estudos e soluções jurídicas, a Prefeitura conseguiu os recursos necessários para a finalização e entrega das quatro novas unidades: Proinfância Estrada do Jacarandá (Roseira Parque), Proinfância Estrada João Fasoli (Aldeia), Proinfância Rua Newton Machado Jr. (Parque Jandaia) e Proinfância Rua Lizarda (Cidade Ariston). Além disso, foram inauguradas três escolas Eliana Zadra (Cohab V), José Gonçalves (Vila Menck) e a Emei Leonildo Braym (Jd. Novo Horizonte).