Prefeitura de Carapicuíba intensifica orientação contra o mosquito da dengue nas escolas

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 4 de julho de 2019

Na cidade de Carapicuíba a conscientização ao combate do mosquito Aedes aegypti começa cedo. Nas escolas da rede municipal de ensino, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, tem trabalhado o tema junto aos alunos, através de ações práticas, lúdicas e teóricas.

Entre os trabalhos desenvolvidos, a escola de educação infantil Emei Luz do Amanhã realizou, em conjunto com os pequenos, atividades preventivas contra a dengue. Neste mês de junho, turmas saíram às ruas do bairro Vila Gustavo Correa com bandeiras, cartazes e cartilhas, orientando a população do entorno sobre a importância de evitar os focos do mosquito.

Já a Emei José Gonçalves, envolveu os alunos no tema com o método de reciclagem. Em oficinas orientadas pelos professores e com ativa participação, as crianças prepararam artesanatos de materiais recicláveis, que expostos, trazem as dicas dos cuidados no combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zica, chikungunya e febre amarela.

Segundo a secretária de Educação, as ações educativas são aplicadas nas unidades escolares periodicamente. “As atividades sobre o tema são desenvolvidas durante todo o ano, com o objetivo de tornar nossas crianças multiplicadoras de informação. Os pequenos orientam e cobram os familiares, amigos e vizinhos. Juntos conseguimos formar cidadãos conscientes sobre os riscos da doença e as formas de combate-la”, ressaltou.