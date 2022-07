Gopiuva bate Palmeirinha e leva o título da Copa dos Campeões

Data de Publicação: 7 de julho de 2019

Palmeirinha e Gopiuva se enfrentaram na grande final da Copa dos Campeões, na manhã de domingo, 7, no Niterói, contando com as presenças de ruidosas torcidas.

Logo no início da partida, Carrasco abre o placar para o alviverde. Aos 30 minutos, Alan desconta para o Gopiuva. 1 x 1.

No segundo tempo, aos 20 minutos, Bocão recebe na entrada da área e toca no canto: Gopiuva 2 x 1. Com a equipe motivada, o Gopiuva parte pra cima do Palmeirinha e insiste no terceiro gol: boas jogadas sem êxito nas finalizações. Faltando 4 minutos, Uelson, de cabeça, empata a partida.

Nos pênaltis, o Palmeirinha desperdiça dois chutes, na trave e no travessão. Gopiuva 4 x 2 Palmeirinha.

Campeão: Gopiuva

GOPIUVA – Miller, Rodrigo Sam, Mineiro, Fininho, Paulinho, Vini, Alexssandro, Bocão, Su, Alan, Fabinho, Diego, Marins, Vanderley, Thiago, Berg, Adrian e Vla. Comissão técnica: Cleber e Edivaldo.

Vice-campeão: Palmeirinha

PALMEIRINHA – Alan, Jefinha, Mateus, Pablo, Nicolas, Guilheme, Vitinho, Uelson, Pi, Betinho, Carrasco, Talkei, Edilson, Gustavo, Matheus Felipe, João Vitor, Clederson, Heitor, Ivan Capitulino, Gleydson e Daniel Comissão técnica: Josean, Mauro, Adelmo e Bruno.

Artilheiro: Bocão (Gopiuva)

Defesa Menos Vazada: Palmeirinha

Disciplina: Vasco

Árbitro: Camilo Zarpelão

Auxiliares: Fabiano Monteiro Santos e Natalia Galhote

Mesário: Marcos da Silva Matos

Auxiliar: Pedro Manoel da Silva Matos