Prefeitura de Carapicuíba realiza a ação “Viva o Verde nas Férias” no Calçadão e Plaza Shopping

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 11 de julho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando e conta com a ajuda da população para cuidar da cidade. Com objetivo de envolver ainda mais os moradores, a Secretaria do Meio Ambiente realiza a ação “Viva o Verde nas Férias”, na Av. Inocêncio Seráfico, Calçadão, Plaza Shopping e Centro de Educação para Sustentabilidade (CES).

O projeto oferece oficinas, workshops, exposição de móveis de pneus, cine sala verde, composteiras, papapilha, cadastro para solicitação de mudas, cantinho da leitura e muito mais.

Nos dias 10,11 e 12, o “Viva o Verde nas Férias” estará na Av. Inocêncio Seráfico, Vila Dirce. Já de 15 a 19 de julho, das 9 às 16 horas, a ação chega ao Calçadão. Entre os dias 22 e 26 deste mês, a iniciativa acontece no Plaza Shopping (2º piso), das 14 às 18 horas.

Além disso, aos sábados a partir das 9 horas acontecem oficinas e palestras no Centro de Educação para Sustentabilidade (Av. São Camilo, 968).

Serviço:

“Viva o Verde nas Férias”

10, 11 e 12/7

Av. Inocêncio Seráfico

15/7 a 19/7

Calçadão do Centro

22 a 26/7

Plaza Shopping Carapicuíba

Estr. Ernestina Vieira, 149