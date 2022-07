20 equipes disputam o caneco da Bronze

Data de Publicação: 12 de julho de 2019

O Campeonato Municipal de Futebol na categoria Taça de Bronze tem largada no sábado, 13. São 20 equipes divididas em quatro chaves, jogando dentro delas e classificando as duas melhores de cada para a segunda fase.

Chave A – 100 Piedade, Revelação Ariston, XI Garotos, Malhorca e CTAFA.

Chave B – Rubro Negro, Donos da Bola, Unidos do Lidia, Andorinhas e Chelsea.

Chave C – Mônaco da Aldeia, Serrana, Peñarol, Roma Murão e Garotos da Vila.

Chave D – Red Bull, Dínamo, 100pre Juntos, Liras e Real Mônaco.

A largada acontece no sábado, 13, com partidas às 13h45 e 15h15. No Planalto: Revelação Ariston x CTAFA e XI Garotos x Malhorca. No Niterói: Donos da Bola x Chelsea e Unidos do Lídia x Andorinhas. No Inac: Serrana x Garotos da Vila e Peñarol x Roma Murão. No domingo, 14, no Planalto, às 9 e 13h30: Dínamo x Real Mônaco e 100pre Juntos x Liras.



TAÇA DE PRATA – A terceira rodada da primeira fase está agendada para o domingo, 14, com partidas às 9,10h30 e 12 horas. No Niterói: São Bento x Juventus Ariston, São Gonçalo x União Total e Renegados x Arsenal do Morro. No Inac: Vasco da Gama x Muleques da Vila, Furacão x Gopiuva e XV de Novembro x Bola Branca. No Planalto, às 10h30 e 12 horas: LS Ariston x Família e Simplicidade x Garotos do Morro.

CAMPEONATOS MUNICIPAIS – FUTSAL

PRINCIPAL – 2ª DIVISÃO – Domingo, 14, tem quinta rodada da primeira fase. As partidas acontecem no Senninha, a partir das 8 horas: R-9 x Oeste Ham, Vila Cretti x Suorime, Ariston x Perimetral, Audax x Impacto, União Quarenta x Muvuca e Esmagapato x Boemia.

MENORES – Rodada de definição no sábado, 13. Às 13 e 13h40, tem definição da categoria Sub 12: América x Maresias e Marília x Projeto ABC. A partir das 14h20, tem partidas da categoria Sub 16: Paulista x Real Atletick, Marília x América e FDS-12 x Projeto ABC.