Campeonato Municipal de futebol: São Gonçalo dá WO

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 15 de julho de 2019

Na terceira rodada da Segundona a equipe do São Gonçalo não compareceu para enfrentar o União Total. A Terceira Divisão teve largada de goleadas.

SEGUNDA DIVISÃO – Na terceira rodada da competição, realizada no domingo, 14, a nota triste foi o WO do São Gonçalo, que não compareceu ao Niterói para enfrentar o União Total. E deu empate nas outras duas partidas agendadas para o Niterói: Renegados x Arsenal, em 1 a 1, e São Bento x Juventus Ariston, que terminou sem gols.

No Inac, o Vasco deu de 2 a 1 no Muleques da Vila e a partida entre XV de Novembro e Bola Branca terminou empatada em 2 a 2. Furacão e Gopiuva ficaram no 1 a 1. No Planalto, o Garotos do Morro derrotou o Simplicidade por 3 a 2. LS Ariston e Família também empataram em 1 a 1.

A quarta rodada está agendada para o domingo, 21. No Niterói, às 9,10h30 e 12 horas: Bola Branca x Furacão, Muleques da Vila x Arsenal do Morro e XV de Novembro x Garotos do Morro. No Inac, às 10h30 e 13h30: LS Ariston x Simplicidade e Gopiuva x Família. No Planalto, às 10h30 e 12 horas: União Total x Vasco da Gama e Renegados x São Bento

TERCEIRA DIVISÃO – O Campeonato Municipal de Futebol na categoria Terceira Divisão teve largada no sábado, 13. São 20 equipes divididas em quatro chaves, jogando dentro delas e classificando as duas melhores de cada para a segunda fase.

Chave A – 100 Piedade, Revelação Ariston, XI Garotos, Malhorca e CTAFA.

Chave B – Rubro Negro, Donos da Bola, Unidos do Lidia, Andorinhas e Chelsea.

Chave C – Mônaco da Aldeia, Serrana, Peñarol, Roma Murão e Garotos da Vila.

Chave D – Red Bull, Dínamo, 100pre Juntos, Liras e Real Mônaco.

No Planalto, o Revelação Ariston deu de 3 a 0 no CTAFA e o Malhorca venceu o XI Garotos por 2 a 0. No Niterói, o Unidos da Lidia derrotou o Andorinhas por 3 a 1 e a partida entre Donos da Bola e Chelsea terminou sem gols. No Inac, o Garotos da Vila bateu o Serrana por 7 a 4 e o Roma Murão passou pelo Peñarol: 1 a 0. No domingo, 14, no Planalto, o Liras goleou o 100pre Juntos por 5 a 0. Dínamo e Real Mônaco ficaram no 1 a 1.

A segunda rodada está agendada para o próximo fim de semana. No sábado, 20, as partidas acontecem às 13h45 e 15h15. No Planalto: Real Mônaco x Red Bull e 100pre Juntos x Dínamo. No Niterói: CTAFA x 100 Piedade e XI Garotos x Revelação Ariston. No Inac: Chelsea x Rubro Negro e Unidos do Lidia x Donos da Bola. No domingo, 21, tem duas partidas: ao meio dia no Inac, Garotos da Vila x Mônaco Aldeia, e às 13h30 no Planalto: Peñarol x Serrana.