Campeonatos Municipais de Futsal: Ariston dá WO

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 15 de julho de 2019

SEGUNDA DIVISÃO – Na quinta rodada, realizada no domingo, 14, a nota triste foi o WO do Ariston, que não compareceu para enfrentar o Perimetral. O R-9 mantém a invencibilidade: 5 a 1 no Oeste Ham. No pega entre os líderes da chave A, o Vila Cretti bateu o Suorimé por 7 a 2. O Impacto passou pelo Audax por 7 a 6 e o União Quarenta venceu o Muvuca por 5 a 2. O Esmagapato derrotou o lanterna Boemia por 6 a 3.

A sexta rodada está agendada o domingo, 21, a partir das 8 horas: Muvuca x Boemia, União Quarenta x Audax, Impacto x Sem Futuro, Suorime x Perimetral, Vila Cretti x R-9 e Oeste Ham x Bate Fácil.

MENORES – Na tarde de sábado, 13, teve a última rodada do Sub 12, quando o América goleou o Maresias por 6 a 0 e o Marília deu de 4 a 2 no Projeto ABC. Pela categoria Sub 16, o Paulista derrotou o Real Atletick por 4 a 1 e o Marília, único invicto, perdeu de 2 a 1 para o América. O FDS 12 bateu o Projeto ABC por 3 a 0.

A próxima rodada do Sub 16 define semifinalistas e está agendada para sábado, 20, a partir das 14h20: FDS-12 x Paulista, Real Atletick x América e Marília x Projeto ABC.