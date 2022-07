Prefeitura de Carapicuíba executa serviço de sinalização em mais de 400 ruas

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 18 de julho de 2019

Renovar a sinalização de trânsito nas ruas e avenidas, implantar remodelações viárias, instalar novos semáforos e ampliar o atendimento à população são ações fundamentais para evitar acidentes, organizar, melhorar o fluxo de veículos na cidade e oferecer maior comodidade ao cidadão. No primeiro semestre de 2019, a Secretaria de Transporte e Trânsito realizou diversos serviços de melhorias no trânsito da cidade.

Foram mais de 400 ruas que receberam sinalização de solo, incluindo faixas de pedestres, divisão de pistas, lombadas e lombofaixas, rampas de acessibilidade, demarcação de rotatórias.

A Central de Videomonitoramento também foi ampliada com a instalação de mais 13 câmeras para oferecer mais segurança para a população de Carapicuíba. Guardas Civis Municipais utilizam a tecnologia para atuar com mais agilidade e eficiência no policiamento preventivo.