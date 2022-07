Carapicuíba firma parceria com Governo do Estado para coibir uso de drogas

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 19 de julho de 2019

Representantes da Prefeitura de Carapicuíba e do Governo do Estado se reuniram na quarta-feira (17) para encontrar formas de atender dependentes de álcool e drogas na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu. O patrulhamento ostensivo na região já está sendo reforçado, em ação coordenada pela Polícia Militar em parceria com a Guarda Municipal.

Nos próximos dias, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social vai treinar equipes de abordagem da Prefeitura de Carapicuíba. Além disso, o Estado vai disponibilizar vagas no Programa Recomeço a pessoas expostas a riscos. O programa, criado pelo Estado em 2013, oferece apoio a famílias de dependentes químicos e atende cerca de 3 mil pessoas diariamente. A iniciativa tem participação das Secretarias de Estado da Saúde, Justiça e Cidadania e Desenvolvimento Social.

Participaram da reunião, realizada no Palácio dos Bandeirantes, a secretária de Desenvolvimento Social,Celia Parnes, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e o secretário-Chefe da Casa Militar e Carapicuíba firma parceria com Governo do Estado para coibir uso de drogas Coordenador da Defesa Civil do Estado, Walter Nyakas Junior.

Programa Iluminação

A Prefeitura de Carapicuíba investe em melhorias na segurança e infraestrutura da cidade. Em 2018, foi inaugurada a nova iluminação do Corredor Oeste – Trecho Carapicuíba (avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu). Foram 127 postes e 292 novas luminárias LED instaladas em toda a extensão das vias.

Outras principais ruas e avenidas do município também receberam nova iluminação como a Estrada da Fazendinha, Av. Consolação, Marginal do Cadaval, Av. Tancredo Neves, Av. Victório Fornazzaro, entre outras.

Estudos comprovam que ruas e avenidas mais iluminadas diminuem os índices de delitos. Além disso, a Prefeitura tem investido na Guarda Civil Municipal, com ampliação do número do efetivo e entrega de novas viaturas, armamento e uniformes. Também já está em obras a nova sede da GCM.