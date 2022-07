Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba abre inscrições para curso de Trabalhos Manuais

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 25 de julho de 2019

Para ampliar as possibilidades de geração de renda dos moradores, a Prefeitura de Carapicuíba tem investido em cursos de capacitação. Por meio do Fundo Social de Solidariedade, estão abertas as inscrições para o curso de Trabalhos Manuais (bijuteria, artesanato em garrafas, customização de roupas e pintura em tecido).

O curso possui duração 60 horas distribuídas de segunda a sexta-feira, no período vespertino. As vagas são limitadas e podem ser preenchidas somente por moradores de Carapicuíba maiores de 18 anos. As inscrições acontecem no Fundo Social de Solidariedade (Av. Fernanda, 232 – Centro), mediante apresentação do RG e comprovante de residência.