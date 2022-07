Neste sábado, dia 27, Carapicuíba realiza mais um Dia D de vacinação contra o sarampo

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 25 de julho de 2019

Neste sábado (27), a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde realiza mais um Dia D de vacinação contra o sarampo. Seis Unidades Básicas de Saúde abrirão as portas para imunizar a população com idade entre 15 e 29 anos. As doses serão aplicadas, das 8 às 16 horas nas UBS’s Parque Flórida, Novo Horizonte, Cohab V, Cohab II, Central e Ariston.

O sarampo estava erradicado do Brasil desde 2016, mas ressurgiu principalmente no público-alvo da campanha (pessoas entre 15 e 29 anos) consideradas as mais vulneráveis, por causa da baixa adesão ao imunológico.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em apenas quatro dias os casos de sarampo confirmados em São Paulo aumentaram 26%, de 384 para 484 até a última sexta-feira (19).

Segundo orientação do Ministério da Saúde, crianças e adultos que não possuem as doses registradas na caderneta de vacinação devem atualizar o documento o quanto antes. A campanha continua de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde, a partir das 8 horas. A vacina aplicada será a tríplice viral, que estimula a produção de anticorpos contra sarampo, rubéola e caxumba.

Os sintomas do sarampo caracterizam-se por febre alta, tosse, coriza, aparecimento de manchas vermelhas no corpo e pontos brancos na mucosa bucal.

Confira os endereços das UBS’s:

Parque Flórida – R. Califórnia, 05

Novo Horizonte – R. Áquila, 24

Cohab V – Av. Presidente Tancredo Neves, 860

Cohab II – Av. do Bosque, 410

Central – Av. Consolação, 505 (dentro do Parque Gabriel Chucre)

Ariston – R. Dumont, 26