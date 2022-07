Mais de mil professores de Carapicuíba recebem oficinas de qualificação para volta às aulas

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 25 de julho de 2019

Com o tema ‘Pensar nos desafios de uma educação pública de qualidade’, a 1° Semana de Educação de Carapicuíba traz aos professores a oportunidade de reciclarem os conhecimentos pedagógicos, incentivando-os para a volta às aulas do segundo semestre de 2019.

Realizada pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, a iniciativa conta com palestras, oficinas e dinâmicas de grupo conduzidas por profissionais especializados da área. “A formação é importante para aprimorar as técnicas e métodos aplicados pelos professores em sala de aula, além da discussão de práticas e soluções para as situações do dia-a-dia, promovendo o enriquecimento se seus trabalhos”, ressaltou a formadora de professores, Silvana Michelim.

Aplicada aos mil professores da rede municipal de ensino, a formação continuada segue durante toda a semana. As atividades, que incluem aulas lúdicas, foram divididas e direcionadas aos profissionais de cada fase.

“Estou surpresa com a iniciativa e me sinto motivada para a volta às aulas. Muito interessante o tema abordado pela qualificação. Os palestrantes falam com dinâmica e objetividade sobre assuntos complexos.”, comentou a atual diretora da Emei Emilia Leite e professora há 16 anos em Carapicuíba.