Jardim Angélica e Parque Flórida recebem quinta edição do Programa Prefeitura no seu Bairro

Data de Publicação: 25 de julho de 2019

O programa itinerante Prefeitura no seu Bairro irá beneficiar a região do Jardim Angélica e Parque Flórida em sua próxima edição. Trata-se de um programa que leva serviços até o munícipe, facilitando o acesso. Esta será a quinta edição do programa, que já esteve no Jardim Ana Estela, Ariston, Santo Estevão e Vila Helena.

O bairro da Vila Helena foi atendido no dia 18, quinta-feira, com diversos serviços: cadastro no Balcão de Emprego, Banco do Povo, Bolsa Família e Cartão de Monitoramento, emissão de Carteira de Trabalho e do Cartão SUS, medição de pressão arterial, exame oftalmológico, pesagem de crianças e vacinação. Outros serviços oferecidos são emissão da segunda via do IPTU ou da certidão de valor venal e orientações para abertura de empresa.

Programa Prefeitura no seu Bairro: no próximo dia 1, quinta-feira, das 13 às 17 horas, na região do Parque Flórida e Jardim Angélica.