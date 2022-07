Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado avançam na parceria do Programa Recomeço

Data de Publicação: 25 de julho de 2019

Cumprindo o acordo firmado pelos representantes da Prefeitura de Carapicuíba e do Governo do Estado, no Palácio dos Bandeirantes, as equipes se reuniram nesta terça-feira, dia 23, no município, para avançar a parceria do Programa Recomeço e implantar o protocolo de atendimento dos usuários de drogas da Vila Municipal.

O responsável pela Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (COED), Rodrigo Flaire, explicou a importância do alinhamento das secretarias de Desenvolvimento Social e Saúde na estratégia de cuidado dos dependentes químicos. Desde a abordagem, atendimento no Centro Pop, Caps Álcool e Drogas, Hospital Geral do Estado até a internação nas comunidades terapêuticas, por meio do Programa Recomeço.

As equipes do Centro Pop já estão realizando a busca ativa dos dependentes químicos na Av. Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu e arredores.

Representantes das secretarias estaduais e municipais de Saúde, Desenvolvimento Social e Segurança participaram da reunião e vão continuar as frentes de trabalho em conjunto.

Programa Recomeço

O programa, criado pelo Estado e que completa seis anos em 2019, oferece apoio a famílias de dependentes químicos e atende cerca de 3 mil pessoas diariamente. A iniciativa tem participação das Secretarias de Estado da Saúde, Justiça e Cidadania e Desenvolvimento Social.

Centro Pop

O Centro Pop é uma unidade pública de referência para pessoas em situação de rua. A unidade de Carapicuíba oferece espaço e itens para higiene pessoal, vale alimentação no Bom Prato, provisão de documentos, doação de roupas e calçados, além promover a ressocialização e encaminhamentos médicos necessários. O local pode ser usado como endereço de referência do usuário.

Av. Celeste, 180 – Centro / Telefone: 4164-2806

Caps AD

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas oferece atendimento psiquiátrico, psicológico, social terapêutico; enfermagem; atendimento multiprofissional (enfermeiros, psicólogos e assistente social); oficinas terapêuticas e palestras.

Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 500 – Vila Cretti / Telefone: 4184-3745