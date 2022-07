Aluna da escolinha de esporte de Carapicuíba ganha bolsa em Universidade por meio de peneira

Data de Publicação: 25 de julho de 2019

Realizar sonhos é um dos objetivos das escolinhas de esporte de Carapicuíba. Isso é o que mostra a história de uma das alunas da turma de handebol, Leila Brandão, de 18 anos. Ela conseguiu uma bolsa de estudos em Educação Física por meio de uma peneira.

Leila começou a fazer aulas no Ginásio Ayrton Senna (Senninha) no início deste ano e segundo ela, já conseguiu evoluir mais do que nos outros lugares que praticou o esporte. “Aqui é o melhor lugar. Ganhei uma base muito boa e aprendi mais sobre handebol”.

“Eu tive muitas oportunidades aqui na Prefeitura por meio do professor Ricardo. Ele me viu jogar e deu a chance de treinar e praticar a modalidade toda semana”, completou a aluna.

Perguntada sobre se a escolinha foi o diferencial para ela conseguir a bolsa, Leila disse que sim. “Consegui ter mais visibilidade, pois o professor me passou muitas seletivas para eu ir e assim também ganhei motivação. Por exemplo, a propaganda da faculdade eu fiquei sabendo aqui”.

Treinador da turma de handebol, Ricardo falou sobre a aluna e como foi que ele a ajudou. “A Leila disputou um campeonato que fizemos o ano passado. Eu notei que ela tinha muito potencial para treinar aqui, a convidei e recebi a resposta positiva. Após alguns meses de treino, fiquei sabendo de uma seletiva que teria em uma universidade na qual o candidato que passasse poderia estudar educação física e ainda jogar no time da instituição, esse era o sonho dela. Logo a avisei e ela foi lá, conquistou a bolsa de 90% e ainda vai jogar no time deles”.

Escolinhas de Esportes

Investir no potencial esportivo de munícipes, essa é a determinação da Prefeitura de Carapicuíba com as Escolinhas de Esportes. As atividades envolvem crianças, jovens e adultos, nas mais diversas modalidades.

As aulas de handebol acontecem toda quarta e sexta-feira, das 14h30 às 15h30.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer por meio do telefone: (11) 4187-1101.