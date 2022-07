Campeonatos Municipais de futebol: São Bento goleia e assume a liderança na chave

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 29 de julho de 2019

A equipe do São Bento marcou a rodada de domingo com goleada e agora assume a ponta da chave A.

SEGUNDA DIVISÃO – Domingo, 28, teve a quinta rodada da primeira fase. No Niterói, o São Bento deu de 4 a 1 no Muleques da Vila. O Vasco passou pelo Arsenal do Morro por 3 a 2 e o União Total venceu o Juventus Ariston pela contagem mínima. No Inac, o Bola Branca derrotou o Garotos do Morro por 2 a 0. Família e Furacão ficaram no 1 a 1. No Planalto, o Gopiuva acabou perdendo de 2 a 1 para o Simplicidade. LS Ariston mantém a liderança na chave B: 1 a 0 no XV de Novembro.

A próxima rodada é a penúltima da primeira fase, e está agendada para domingo, 4. No Niterói, às 9, 10h30 e 12 horas: União Total x Renegados, Família x Simplicidade e Bola Branca x LS Ariston. No Inac, às 10h30, 12 e 13h30: Gopiuva x XV de Novembro, Juventus x Vasco da Gama e Arsenal do Morro x São Bento. No Planalto tem apenas uma partida, às 12 horas: Garotos do Morro x Furacão.

TERCEIRA DIVISÃO – A terceira rodada foi de poucos gols. No sábado, 27, no Planalto, o Roma Murão passou pelo Mônaco Aldeia por 2 a 1 e o Garotos da Vila venceu o Peñarol pela contagem mínima. No Niterói, o Real Mônaco derrotou o 100Pre Juntos por 3 a 1: na ponta da chave D. O Red Bull recuperou-se da derrota para o Real Mônaco e, nesta rodada pontuou: 1 a 0 no Liras. No Inac, o XI Garotos comemorou: 3 a 1 no CTAFA. Na manhã de domingo, 28, teve duas partidas. No Planalto, Rubro Negro 1 x 0 Andorinhas, e no Inac: Chelsea 3 x 1 Unidos do Lídia.

A quarta rodada está agendada para este final de semana. No sábado, 3, as partidas estão agendadas para as 13h45 e 15h15. No Planalto: Rubro Negro x Unidos do Lídia e Andorinhas x Donos da Bola. No Niterói: Mônaco Aldeia x Peñarol e Roma Murão x Serrana. No Inac: Red Bull x 100pre Juntos e Liras x Dínamo. No domingo, 4, às 13h30, no Planalto: Malhorca x Revelação Ariston.

SUB 17 – A nota triste da rodada de sábado, 27, foi o WO do Resenha, que enfrentaria o Botafogo no Niterói. O Ousados da Bola, que vinha de uma goleada no Rafard, venceu novamente: 1 a 0 no Serrana. No Planalto, o Real Atletick bateu o Rafard por 3 a 0 e o Malhorca pontuou: 4 a 2 no Unidos do Lídia.

A próxima rodada está agendada para sábado, 3. No Planalto, às 9h30 e 11h30: Malhorca x Serrana e Real Atletick x Unidos do Lídia. No Inac, às 11h30: Ousados da Bola x Botafogo.

SUB 15 – Na rodada de sábado, 27, o Ousados da Bola, que vinha de uma derrota para o Vasco, acabou batendo o Serrana por 3 a 0, em partida realizada no Niterói. Chute Inicial e Meninos da Luza empataram em 1 a 1. No Planalto, o Paulista deu de 3 a 0 no Restauração Social e o Vasco derrotou o Real Atletick por 3 a 1.

A próxima rodada está agendada para o sábado, 3, com partidas às 8h30 e 10h30. No Planalto: Paulista x Serrana e Real Atletick x Restauração Social, No Inac: Meninos da Luza x Vasco da Gama e Ousados da Bola x Chute Inicial.

Unidos do Lídia e Chelsea, líderes da chave B

Furacão e Família empataram em 1 a 1