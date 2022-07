Campeonatos municipais de futebol: Segundona define primeira fase

Data de Publicação: 29 de julho de 2019

A Segunda Divisão definiu as equipes que jogam na fase quartas de final. Os menores decidem títulos no próximo sábado.

SEGUNDA DIVISÃO – A rodada de domingo, 28, definiu a primeira fase. O R-9 deu de 5 a 0 no Suorime e a partida entre União Quarenta e Sem Futuro terminou empatada em 5 a 5: todas as equipes classificadas. O Vila Cretti passou pelo Bate Fácil por 3 a 2. O Impacto carimbou passaporte para a próxima fase com um 8 a 5 no Esmagapato. O Audax garantiu uma vaga: 5 a 3 no Muvuca.

A rodada da segunda fase (quartas de final) está agendada para domingo, 4, a partir das 8h30: Vila Cretti x Impacto, Sem Futuro x Perimetral, R-9 x Audax e União Quarenta x Suorime.

MENORES – Sábado, 27, teve definição de finalistas do Sub 16. O Marília deu de 5 a 3 no Real Atletick e o Marília goleou o Paulista por 10 a 3.

As finais dos Menores estão agendadas para sábado, 3, a partir das 14 horas: Marília x Projeto ABC (Sub 12) e Marília x FDS 12 (Sub 16).