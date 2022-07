Carapicuíba realiza mutirões de consultas odontológicas aos sábados

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 31 de julho de 2019

Para agilizar os atendimentos de saúde à população, a Prefeitura de Carapicuíba vem realizando mutirões de consultas odontológicas aos sábados. Em dois meses, a iniciativa já atendeu cerca de 500 pessoas que aguardavam na fila de espera para início do tratamento.

A iniciativa acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com maior demanda por tratamentos odontológicos, com o objetivo de aliviar as agendas para dentista. Até o momento foram beneficiados os pacientes das UBS’s Vila Menck, Cohab V e Ariston.

“Em uma cidade tão populosa como Carapicuíba, esses mutirões em dias acessíveis, são indispensáveis para que consigamos promover a saúde bucal e atendimentos com o menor tempo de espera possível”, comenta a coordenadora de Saúde Bucal de Carapicuíba.

A paciente Juliana Hernandes conta como foi sua experiência no mutirão da UBS Vila Menck. “Cheguei à consulta com dor na gengiva e fui muito bem atendida. O dentista foi compreensivo e atencioso comigo”.

Os mutirões continuam em agosto. Para garantir a efetividade dos agendamentos, é importante que os pacientes mantenham o contato atualizado na unidade de saúde de referência.