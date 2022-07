Prefeitura entrega mais duas escolas reformadas em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 31 de julho de 2019

Através do programa de reforma nas escolas “Construindo o futuro”, a Prefeitura entrega, nesse mês de agosto, mais duas unidades totalmente revitalizadas em Carapicuíba. Na próxima quinta-feira, dia 1º, a Emei Antônia Pereira de Magalhães (Vó Tonha) será entregue à população do Ariston. Já na segunda quinzena, os moradores da Vila Cretti recebem a Emei Carmelinda também beneficiada.

O projeto, criado pela Secretaria de Educação, leva um mutirão de revitalizações às escolas da rede municipal de ensino da cidade. Os prédios recebem melhorias nas áreas internas e externas; novas pinturas; troca dos telhados com sistema térmico; vistorias das redes hidráulicas/elétricas; construções de novas quadras; reforma dos banheiros e salas de aula; novos mobiliários, computadores, além da instalação de câmeras de segurança e alarmes.

As duas escolas favorecidas de educação infantil – Vó Tonha e Carmelinda – com capacidade para mais de 470 crianças, contarão agora com novas estruturas, proporcionando melhores condições de aprendizado aos alunos.

Construindo o Futuro

Em sua primeira fase, os cronogramas do programa finalizaram e entregaram as reformas completas das unidades Nai Molina do Amaral (Jd. Planalto), Tico Tico (Cohab V), Cidade Ariston (Ariston) e Deolinda Trimboli (Vila Sul Americana). Em ritmos acelerados, as escolas Miguel Costa Junior, Paraíso das Crianças e Peter Pan também passam por etapa final de obras.