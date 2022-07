Prefeitura abre processo seletivo de estágio com 75 vagas em diversas áreas

Data de Publicação: 31 de julho de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital com 75 vagas remuneradas de estágio. As oportunidades são em diversas áreas e destinam-se aos estudantes do Ensino Superior, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas, sendo 6 horas diárias.

As vagas são para administração (30), biologia (1), educação física (4), enfermagem (20), engenharia ambiental (1), farmácia (10), jornalismo (3), marketing (1), nutrição (1), psicologia (2), publicidade e propaganda (1) e tecnologia da informação (1).

Para se inscrever o interessado deve se cadastrar no CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), entre os dias 1 e 30 de agosto, de segunda à sexta-feira no horário das 08h às 16h30 (exceto feriados regionais), no endereço: Rua Deputado Emílio Carlos, 840, Bairro Vila Campesina, Osasco – SP.

O candidato deverá acessar o portal do CIEE (https://portal.ciee.org.br), clicar em Processo Seletivo e preencher a ficha de inscrição que deverá ser impressa junto ao protocolo, assinada e entregue com as demais documentações solicitadas: histórico escolar do curso, cópia do RG, CPF e comprovante de residência.