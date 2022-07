Nesta quarta-feira acontece Palestra sobre Feminicídio em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 5 de agosto de 2019

A cada dois segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Como iniciativa de combate a essa violência, nesta quarta-feira, dia 7, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com a OAB realiza a Palestra ‘Feminicídio’, com início às 18h30 na Faculdade Estácio (FNC), localizada na Av. Francisco Pignatari, 630.

O evento, aberto à população, possui o objetivo de propagar informação e esclarecer dúvidas sobre os direitos das mulheres, características de relacionamentos abusivos, violência doméstica, feminicídio, assim como a rede de apoio disponível para as mulheres que sofrem essas situações.

A palestra será ministrada pelo Dr. Mário Rubens Assumpção Filho, juiz de direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum Regional de Itaquera.

Locais de apoio às mulheres em situação de violência em Carapicuíba:

Crevim (Centro Especializado de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência)

R. São Miguel, 162 – Jd. Bela Vista

Contato: 4184-6025 – [email protected]

Delegacia de Defesa da Mulher

Av. Rui Barbosa, 1582 – Vila Caldas

Contato: 4187-7183

Projeto Acolhe (Atendimento de crianças e adolescentes até 18 anos)

Estr. Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce

Contato: 4202-9583

Violência contra a mulher é crime

Denuncie, ligue 180 Central de Atendimento à Mulher Rompa o ciclo da violência. Você não está sozinha!