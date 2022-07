Campeonato Municipal de Futsal – 2ª divisão: Estão definidos os semifinalistas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de agosto de 2019

A rodada de domingo, 4, definiu as equipes semifinalistas. O Vila Cretti classificou-se com a vitória por 5 a 4 em cima do Impacto. O Sem Futuro, outro classificado, despachou o Perimetral por 4 a 3. O Audax garantiu uma vaga na próxima fase com um 3 a 2 no R-09. O União Quarenta carimbou passaporte para a semifinal com um 7 a 2 no Suorime.

Os embates da semifinal, Vila Cretti x União Quarenta e Audax x Sem Futuro, serão realizados em data e horário a serem definidos pela Secretaria de Esportes