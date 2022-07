No mês de incentivo ao aleitamento materno, Carapicuíba realiza palestras e rodas de conversa

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 6 de agosto de 2019

A campanha “Agosto Dourado” simboliza o incentivo ao aleitamento materno. Com o objetivo de informar as mulheres sobre a importância e os benefícios da amamentação, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde realiza palestras e rodas de conversa nas Unidades Básicas de Saúde.

As palestras serão ministradas por equipe multiprofissional, com enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e dentistas. Gestantes e mães terão a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre as dificuldades e o modo correto de amamentar, valor nutricional do leite materno, uso de chupetas e mamadeiras, entre outros temas. Confira as datas e horários na tabela abaixo: