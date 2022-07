Campeonatos Municipais de Futebol: A um passo das definições

Data de Publicação: 6 de agosto de 2019

As competições municipais de futebol, 2ª e 3ª divisões, Sub 15 e Sub 17, estão a um passo de definir a primeira fase.

SEGUNDA DIVISÃO – A sexta rodada foi realizada no domingo, 4. No Niterói, o Renegados passou pelo União Total por 2 a 1 e o Família venceu o Simplicidade pela contagem mínima. Bola Branca e LS Ariston terminaram a partida sem gols. No Inac, os líderes da chave A, São Bento e Vasco da Gama, derrotaram seus adversários, Arsenal do Morro e Juventus Ariston, respectivamente, por 3 a 1. O XV de Novembro venceu o Gopiuva por 1 a 0. No Planalto, Garotos do Morro e Furacão ficaram no 1 a 1.

A próxima rodada define a primeira fase, com locais, datas e horários a serem definidos pela Secretaria de Esportes.

TERCEIRA DIVISÃO – No sábado, 3, no Planalto, o Donos da Bola passou pelo Andorinhas por 2 a 1. Unuidos da Lídia e Rubro Negro ficaram no 2 a 2. No Niterói, o Roma Murão deu de 3 a 0 no Serrana e o Mônaco Aldeia derrotou o Peñarol por 4 a 3. No Inac, o Red Bull bateu o 100pre Juntos por 4 a 1 e o Liras venceu o Dínamo pela contagem mínima. Na única partida de domingo, Malhorca e Revelação Ariston terminaram em 0 a 0.

SUB 17 – Sábado, 3, no Inac, o Ousados da Bola deu de 3 a 1 no Botafogo, mesmo resultado da vitória do Serrana, em cima do Malhorca, no campo do Planalto. O Unidos da Lídia venceu o Real Atletick pela contagem mínima.

A próxima rodada está agendada para sábado, 17. No Planalto, às 9h30 e 11h30: Rafard x Malhorca e Botafogo x Real Atletick. No Inac, às 11h30: Unidos da Lídia x Ousados da Bola.

SUB 15 – Sábado, 3, no Planalto, o Paulista deu de 4 a 1 no Serrana e o Restauração Social passou pelo Real Atletick por 2 a 1. No Inac, o Meninos da Luza derrotou o Vasco da Gama por 2 a 0 e o Ousados da Bola venceu o Chute Inicial pela contagem mínima.

A próxima rodada define a primeira fase e está agendada para o dia 17, sábado. No Niterói, às 8h30 e 10h30: Vasco da Gama x Paulista e Chute Inicial x Real Atletick. No Inac, às 9h30 e 10h30: Serrana x Meninos da Luza e Restauração Social x Ousados da Bola.