Carapicuíba traz o curso socioambiental “Métodos e Conservação de alimentos”

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 8 de agosto de 2019

As palestras e cursos gratuitos de conscientização ambiental e sustentabilidade oferecidos pela Prefeitura de Carapicuíba aos moradores da região do Cadaval seguem a todo vapor. O projeto intitulado “Trabalho Socioambiental nas Margens do Córrego Cadaval” traz neste mês de agosto o tema ‘Métodos e Conservação de Alimentos.

Parceria entre a Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação com a empresa EBRF (Empresa Brasileira de Regularização Fundiária), o programa oferece diversas orientações voltadas à temática, com o objetivo de promover a conscientização ambiental, o consumo sustentável e a geração de renda da população local.

A programação do mês terá início na quarta-feira, dia 14, na Emef Nai Molina do Amaral, a partir das 19 horas. No dia 15 de agosto, o curso acontece na Emef Noemy Silveira. Já no dia 16, os alunos e moradores participam no Inac (Centro Unificado do Ariston), em dois horários: às 10 e às 14 horas.

A ação é resultado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – Governo Federal), que realizou a Drenagem Urbano Sustentável na cidade, e é aberta a toda população. Participe!