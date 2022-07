Prefeitura de Carapicuíba realiza Festa do Dia dos Pais no próximo sábado, 10

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 8 de agosto de 2019

Em comemoração ao Dia dos Pais, a Prefeitura de Carapicuíba prepara grande festa para celebrar a data. O evento acontece no próximo sábado, dia 10, das 10 às 14 horas, no Parque Gabriel Chucre, reunindo uma série de atividades gratuitas para toda família.

Com o tema ‘Um dia Radical no Parque’ e numa estrutura completa, a diversão levará aos pequenos: exposição de jipes, paredes de escala, circuito com bugue, brinquedos infláveis, sinuca, pebolim, pingue pongue, jogos interativos, barbearia, música e muito mais.

Ainda durante a comemoração, a Secretaria de Saúde promoverá na UBS Central a Vacinação Contra o Sarampo. As vacinas serão destinadas ao grupo prioritário, com apresentação do RG, conforme exigências do Ministério da Saúde – Pessoas entre 15 e 29 anos, consideradas as mais vulneráveis pela baixa adesão ao imunológico.

O Parque Gabriel Chucre fica localizado na avenida Consolação, 505, Vila Gustavo Correia.