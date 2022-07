Com iniciativa nas escolas, Prefeitura de Carapicuíba aumenta coleta de óleo usado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de agosto de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, disponibiliza pontos de coleta de óleo usado em toda rede municipal de ensino. Através do ‘Programa Meio Ambiente nas Escolas’ e parceria com empresas especializadas na reciclagem do material, já foram arrecadados milhares de litros, que receberam a destinação correta.

Só no primeiro semestre de 2019, o projeto “Lugar de Óleo de Cozinha Usado é na Escola” recolheu mais de 7.500 litros, um aumento de 40% se comparado aos seis meses anteriores. Desta forma, alunos, familiares e moradores mobilizam-se e colaboram, evitando o despejo irregular nas áreas de mananciais, rios e lagos.

Todas as escolas municipais participam efetivamente da campanha sustentável. Na Emei Evani Tortolero Pierrine a quantia alcançada chegou a mais de 455 litros em apenas um mês de recolhimento. Além disso, na Emei Nai Molina do Amaral os dados somam mais de 1.010 litros arrecadados.

Como contribuir

Para ajudar com o programa basta levar o óleo usado e já frio numa garrafa pet limpa, até a escola municipal mais próxima de sua casa. No local, profissionais capacitados auxiliam o descarte nos tambores coletores.

O projeto, parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba com Instituto Auá, Preserva Recicla e Óleo concórdia, visa mobilizar toda população a não desperdiçar o óleo de cozinha após o uso, nem descartá-lo na pia. Todo resíduo coletado recebe a destinação correta, podendo ser reciclado e encaminhado para produção de biodiesel.