Audax e União Quarenta fazem a final da Segundona

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de agosto de 2019

Além do acesso à Primeira Divisão, as equipes do Audax e União Quarenta disputam o título da Segundona. E teve largada da competição no Veterano, Sub 14 e Sub 18.

SEGUNDA DIVISÃO – A manhã do domingo, 18, foi de decisões no Senninha. Vila Cretti e União Quarenta fizeram partida bem equilibrada. Faltando 12 segundos, Eduardo coloca o União Quarenta na frente. Com a vitória por 4 a 3, o União Quarenta carimba passaporte para a final da competição e o acesso à Primeira Divisão. A segunda partida da rodada também teve resultado apertado: o Audax despachou o Sem Futuro por 6 a 5.

Audax e União Quarenta fazem a final da Segundona, no sábado, 24, às 17h45.

VETERANO – São 9 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

CHAVE A – D´Babas, K´Langos, Suorime, Cruzeirinho e Camaleão.

CHAVE B – Marília, Madrid, Pedreira e 7 de Setembro.

Na abertura da competição, quinta-feira, dia 15, o Cruzeirinho bateu o Suorime por 6 a 2 e o Camaleão deu de 3 a 0 no K´Langos.

A próxima rodada está agendada para quinta-feira, 22, às 19h15 e 20h15: D´Babas x Camaleão e K´Langos x Suorime.

SUB 18 – São 7 equipes em uma única chave: Bate Fácil, Botafogo, Instituto Restauração, Marília, Real Atletick, Serrana e Maresias.

Na abertura da competição, sábado, 17, o Real Atletick venceu o Marília por 5 a 4 e o Serrana passou pelo Instituto Restauração por 2 a 1. Botafogo e Maresias empataram em 2 a 2.

A segunda rodada está agendada para sábado, 24, a partir das 15 horas: Bate Fácil x Maresias, Real Atletick x Botafogo e Marília x Instituto Restauração.

SUB 14 – São 6 equipes em uma única chave: FDS 12, América Juniors, Paulista, Projeto ABC, Marília e Maresias.

Na abertura, sábado, 17, o FDS 12 bateu o Maresias por 6 a 3 e o América Juniors derrotou o Marília por 2 a 1. Paulista e Projeto ABC empataram em 2 a 2.