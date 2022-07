Campeonato Municipal de Futebol: Rodadas de definições

Data de Publicação: 19 de agosto de 2019

Tanto a 2ª quanto a 3ª Divisões definiram a primeira fase. Os menores definiram semifinalistas.

SEGUNDA DIVISÃO – A rodada de domingo, 18, definiu a primeira fase. No Planalto, São Bento e Vasco terminaram sem gols: ambos classificados. No Niterói, o Família despachou o XV de Novembro com a vitória pela contagem mínima e o Gopiúva deu de 2 a 0 no Bola Branca: ambos na próxima fase. O União Total derrotou o Muleques da Vila por 3 a 0. No Inac, o Ariston garantiu uma vaga na próxima fase: 2 a 0 no Garotos do Morro. O Juventus carimbou passaporte com um 6 a 2 no Renegados. O Simplicidade bateu o Furacão por 2 a 0.

A rodada da fase quartas de final está agendada para domingo, 25, no Niterói, a partir das 9 horas: São Bento x Gopiuva, LS Ariston x Arsenal do Morro, Vasco da Gama x Bola Branca e Família x Juventus Ariston.

TERCEIRA DIVISÃO – Sábado, 17, no Niterói, o Donos da Bola classificou-se com um 3 a 1 no Rubro Negro e o Red Bull garantiu outra vaga com um 2 a 1 no Dínamo. No Inac, o Chelsea despachou o Andorinhas com um 3 a 0 e o Liras deu de 2 a 0 no Real Mônaco. Domingo, 18, no Planalto, o Malhorca acabou vencendo o CTAFA por 1 a 0, numa partida que só teve o primeiro tempo. Roma Murão e Garotos da Vila empataram em 2 a 2: ambos classificados. O Mônaco Aldeia derrotou o Serrana por 3 a 1.

A rodada da fase quartas de final está agendada para domingo, 25, no Inac, a partir das 9 horas: Malhorca x Red Bull, Chelsea x Roma Murão, Garotos da Vila x Donos da Bola e Liras x XI Garotos.



SUB 17 – Sábado, 17, teve definição de semifinalistas. No Niterói, o Malhorca despachou o Rafard por 3 a 0, mesmo resultado da vitória do Real Atletick, em cima do Botafogo. No Inac, o Unidos do Lídia bateu o Ousados da Bola por 3 a 0: ambos classificados. O Serrana venceu o Resenha pela contagem mínima.

A rodada da fase semifinal está agendada para sábado, 24, no Niterói, às 9h30 e 11h30: Ousados da Bola x Malhorca e Real Atletick x Unidos do Lídia.

SUB 15 – Sábado, 17, teve definição de semifinalistas. No Niterói, Vasco e Paulista empatarem em 2 a 2: ambos classificados. O Real Atletick venceu o Chute inicial pela contagem mínima. No Inac, O Restauração Social deu de 4 a 1 no Ousados da Bola: ambos na próxima fase. Serrana e Meninos da Luza terminaram sem gols.

A rodada da fase semifinal está agendada para sábado, 24, no Niterói, às 8h30 e 10h30: Paulista x Ousados da Bola e Vasco da Gama x Restauração Social.