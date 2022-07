Alunas da escolinha de balé de Carapicuíba se destacam em festival de Dança

Data de Publicação: 19 de agosto de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba continua investindo no potencial das crianças e jovens da cidade. No último domingo, 18, as alunas da escolinha de balé se destacaram no Festival de Dança “2º Novos Olhares” e foram premiadas com duas medalhas e dois troféus.

O evento aconteceu no Teatro São Francisco, localizado no Tatuapé-SP e contou com a participação de mais de 100 grupos de dança. Nomeado “Grupo Alma Pequena”, a equipe de Carapicuíba foi premiada em todas as categorias que participou. No conjunto estilo livre recebeu a primeira colocação, no infantil conjunto clássico júnior ficou em segundo, já as alunas que participaram no conjunto amador contemporâneo e solo amador estilo livre receberam a medalha de bronze.

Coreógrafa da escolinha, Claudete Augusto, 48 anos, comentou sobre as conquistas no evento e o andamento das aulas na Prefeitura. “A presença neste festival é muito importante para a vivência das nossas alunas na dança. Esse é o momento que elas aprendem mais, podem alçar voos maiores, conseguir bolsas de estudos e quem sabe até um patrocínio”.

Angelina Rodrigues, 10 anos, disse estar realizando um sonho com as aulas na Prefeitura. “Essa foi a primeira vez que participei de um festival de dança, estou muito feliz por termos vencido. Eu sempre sonhei em fazer balé, entrei na escolinha há dois anos e já evoluí muito com as aulas da professora Claudete”.

Aulas de Balé

As aulas de balé clássico acontecem toda segunda, quarta e sexta-feira, no Ginásio Ayrton Senna, localizado na avenida Antonio Faustino, 98 – Cohab 5. Para mais informações é necessário entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone (11) 4187-1101.