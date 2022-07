Em Carapicuíba, bebês entre 6 meses e 1 ano devem se vacinar contra o sarampo

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de agosto de 2019

A campanha de vacinação continua em Carapicuíba somente para bebês entre 6 meses e 1 ano. A vacina aplicada é a tríplice viral, que estimula a produção de anticorpos contra o sarampo, rubéola e caxumba.

Erradicada do Brasil desde 2016, a doença ressurgiu principalmente no público-alvo da campanha. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, na terça-feira, 20, já está em 1.797 o número de casos confirmados de sarampo apenas no Estado de São Paulo.

Como estratégia preventiva de um possível surto da doença em Carapicuíba, as equipes da Secretaria de Saúde da Prefeitura estão levando a vacinação aos bairros, condomínios e escolas municipais.

O imunológico também está na rotina de vacinação das UBS’s, para pessoas com idade até 59 anos, que não tenham o registro da dose na carteira de vacinação, por isso, é necessário apresentar este documento.

Os sintomas do sarampo caracterizam-se por febre alta, tosse, coriza, aparecimento de manchas vermelhas no corpo e pontos brancos na mucosa bucal. Caso identifique esses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima.