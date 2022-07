Prefeitura de Carapicuíba mobiliza alunos contra o mosquito Aedes aegypti

Data de Publicação: 21 de agosto de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma ação de conscientização contra o mosquito Aedes Aegypti. Através da Secretária de Educação, todas as escolas da rede municipal de ensino receberão a visita da peça teatral “Dengue, um desafio de todos nós”. O espetáculo, preparado por professores de artes e educação física, apresenta aos alunos as formas de combate ao transmissor.

Num cronograma que segue até o mês de novembro, a peça passará por todas as unidades, com o objetivo de formar jovens agentes multiplicadores na prevenção contra os focos de proliferação do inseto.

“De forma lúdica, divertida e irreverente, a apresentação traz interação com o público, envolvendo os pequenos durante o espetáculo e conscientizando-os sobre um dos maiores causadores de internações hoje no Brasil. Nossa intenção é que aqui na cidade de Carapicuíba a ação contra este mal comece com nossas crianças, que também se tornam fiscalizadores em casa e na comunidade”, explica a secretária da pasta.