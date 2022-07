Campeonato Municipal de Futsal – União Quarenta é o campeão da Segundona

Data de Publicação: 24 de agosto de 2019

Não faltou emoção na grande final da Segundona, realizada no sábado, 24, no ginásio Ayrton Senna. Audax e União Quarenta fizeram uma grande partida.

Logo aos 3 minutos, Rafael abre para o Audax. Dan empata em seguida.Aos 13 minutos Wando coloca o União Quarenta na frente. Pouco depois Biel amplia: 3 x 1. O Audax reage com rápidas investidas, forçando grandes defesas do goleiro Williams. Faltando dois minutos, Phelipe diminui a diferença: 3 x 2.

No segundo tempo o Audax vem determinado a virar o jogo, mas é o União Quarenta que amplia o placar, com gol de Biel: 4 x 2. Tuti desconta para o Audax. Num rápido ataque do União Quarenta, Nino toca para Biel ampliar: 5 x 3. Aos 10 minutos, Wando bate cruzado e marca o sexto gol do União Quarenta. Apenas 3 minutos depois, Rafael desconta para o Audax e a partida pega fogo. Faltando um minuto, Davi, em rápida tabelinha, marca o quinto gol do Audax, que quer o empate e parte pra cima do União Quarenta. No último segundo, Phelipe empata a partida. Nos pênaltis, deu União Quarenta por 3 a 2.



União Quarenta campeão – Williams, Biel, Dan, Mala, Ligeiro, Guilherme, Osmar, Denis, Bebê, Wando, Nino e Alan. Comissão técnica: Vitor Anderson e Paulo Giovani.

Audax vice-campeão: Davi, Gabriel, Brayan, Alan, Daniel, Lucas Matheus, Guilherme Leandro, Rafael, Phelipe, Tuti, Felipe José e Lucas. Comissão técnica: Lucas Ferreira Ferro e Davi Santos Pimenta.

Disciplina: Audax

Defesa Menos Vazada: União Quarenta

Artilheiro: Phelipe Nathan – Audax (21 gols)

Árbitro: Marcelo Avanci

Auxiliar: Raimundo Elias



Anotador: Guilherme Passos



Cronometrista: Jhonatan Ferreira