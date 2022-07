Futebol – 50 equipes disputam duas vagas na Terceira Divisão

Data de Publicação: 26 de agosto de 2019

A Seletiva de futebol, competição pelas duas vagas na Terceira Divisão, envolve 50 equipes. São 25 partidas no sistema “mata-mata” e a primeira fase já começou. Domingo, 25, teve 12 partidas, nos campos do Planalto e Vila Cretti. Neste sábado, 31, tem mais sete partidas agendadas, nos campos do Inac, Planalto e Vila Cretti. Finalmente, no domingo, 1, tem mais seis partidas na Vila Cretti. Tudo isso só para os confrontos da primeira fase.

A competição segue no mesmo sistema, de eliminação simples, até ficarem apenas duas equipes, que carimbam passaporte para o Campeonato Municipal de Futebol – 3ª Divisão.