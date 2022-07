Campeonato Municipal de Futsal – Primeirona larga com goleadas

Data de Publicação: 26 de agosto de 2019

PRIMEIRA DIVISÃO – São 14 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores de cada para a segunda fase.

CHAVE A – Camaleão, Último Gole, Liras, JK, Bola + 1, Marília e Vai Que Cola.

CHAVE B – Nova Vida, Em Cima da Hora, Tudo Nosso, Porto, Furia, Madri, FDS 12.

Na abertura, domingo, 25, o Vai que Cola goleou o Último Gole por 7 a 1 e o Marília deu de 6 a 1 no Liras. Outra goleada da rodada: Em Cima da Hora 8 x 2 FDS 12. O Bola + 1 bateu o JK por 5 a 3 e o Madrid passou pelo Tudo Nosso por 3 a 2. Porto e Furia acabaram empatados em 4 a 4.

A segunda rodada está agendada para domingo, 15 de setembro, a partir das 8h30: Nova Vida x FDS 12, Em Cima da Hora x Furia, Tudo Nosso x Porto, Liras x JK, Último Gole x Bola + 1 e Camaleão x Vai Que Cola.

VETERANO – Na rodada de quinta-feira, dia 22, o Camaleão deu de 5 a 2 no D ´Babas e o K´Langos venceu o Suorime por 4 a 3.

A terceira rodada está agendada para quinta-feira, dia 29, às 19h15 e 20h15: Madrid x Marília e Pedreira x 7 de Setembro.

SUB 18 – Sábado, dia 24, teve três partidas do Sub 18. O Bate Fácil deu de 4 a 1 no Maresias e o Real Atletick bateu o Botafogo por 4 a 2, mesmo resultado da vitória do Marília, em cima do Instituto Restauração.

A próxima rodada, sábado, 31, envolve as duas categorias. A partir das 13 horas, tem três partidas do Sub 14: FDS 12 x Marília, América Juniors x Paulista e Maresias x Projeto ABC. A partir das 15 horas, jogam as categorias Sub 18: Botafogo x Instituto Restauração, Serrana x Bate Fácil e Real Atletick x Maresias.