Futebol – Segunda e Terceira Divisões definem semifinalistas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de agosto de 2019

Fim de semana de definições. A Segunda e Terceira Divisões definiram semifinalistas. Os menores, Sub 15 e Sub 17 definiram finalistas.

SEGUNDA DIVISÃO – Domingo, 25, no Niterói, São Bento e Gopiuva empataram em 2 a 2. Nos pênaltis, deu Gopiuva por 6 a 5. O Arsenal classificou-se com a vitória por 1 a 0 em cima do LS Ariston. O Vasco da Gama carimbou passaporte com um 2 a 0 no Bola Branca. Família e Juventus Ariston empataram em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Juventus por 5 a 4.

A semifinal está agendada para domingo, 1, no Niterói, às 12 e 13h30: Gopiuva x Juventus e Vasco x Arsenal do Morro.

TERCEIRA DIVISÃO – Domingo, 25, no Niterói, Malhorca e Red Bull empataram em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Malhorca por 5 a 4. O Chelsea garantiu uma vaga ao vencer o Roma Murão por 1 a 0. Garotos da Vila e Donos da Bola ficaram no 1 a 1. Nos pênaltis, deu Garotos da Vila por 5 a 4. O 11 Garotos despachou o Liras por 3 a 0.

A rodada da semifinal está agendada para domingo, 1, no Niterói, às 9 e 10h30: Malhorca x Garotos da Vila e Chelsea x 11 Garotos.

SUB 17 – Sábado, 24, no Niterói, teve definição de finalistas.Ousados da Bola e Malhorca terminaram a partida sem gols. Nos pênaltis, deu Ousados por 5 a 4. Real Atletick e Unidos do Lidia também empataram, em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Real Atletick por 6 a 5.

A final está agendada para sábado, 31, no Niterói, às 10h30: Ousados da Bola x Real Atletick.

SUB 15 – Sábado, 24, no Niterói, teve definição de finalistas. O Paulista classificou-se com um 2 a 0 no Ousados da Bola. Vasco da Gama e Restauração Social empataram em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Restauração Social por 4 a 3.

A final será sábado, 31, no Niterói, às 9h30: Paulista x Restauração Social.